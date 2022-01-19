“Türkiye’de ilk” dedi ama vatandaşın cevabı gecikmedi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in "Türkiye'de ilk kez Visa işbirliğiyle ulaşımda kredi, banka ve ön ödemeli kart ile ödeme dönemini başlatıyoruz" açıklamasına vatandaşlardan 'Günaydın', 'Aklımızla dalga geçiyor resmen' gibi yorumlar geldi.

Vatandaşlar, uygulamanın İzmir dışında Adana, Alanya, Antalya, Zonguldak (Alaplı), Yalova (Altınova), Balıkesir (Bandırma), Burdur, Çanakkale, Düzce, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye ve Sivas gibi onlarca il ve ilçede kullanıldığı söyledi. Başkan Tunç Soyer'e AK Parti İzmir Teşkilatı'ndan da yanıt geldi. AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Sefa Şahin, söz konusu uygulamanın ilk olarak 9 yıl önce AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi ve 5 yıl önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini söyledi. ■ METİN BURMALI