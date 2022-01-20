Arkadaşının öldüğü saatlerde gözlerini açtı

İzmir'in Tire ilçesinde, 13 Ocak tarihinde özel bir şirkete ait linyit madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi edilen iki işçiden Fatih Gökoğlu'nun (33) gözlerini açtığı dakikalarda acı bir tesadüf gerçekleşti. Gökoğlu'nun aynı kazada ağır yaralanan arkadaşı Yakup Yaşar (22) ise hayata gözlerini yumdu. Kahreden tesadüf yürekleri burktu. Tire Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören işçilerden evli ve iki çocuk babası Fatih Gökoğlu, talihsiz kazanın ardından geçen 6 günün sonunda mucizevi şekilde gözlerini açtı. Doktorların gözetiminde uyandırılan Gökoğlu, beyninde olası bir hasarı tespit etmek amacıyla kendisine yöneltilen basit sorulara başarıyla yanıt verdi.

GERÇEĞİ SÖYLEYEMEDİLER

Yoğun bakıma çağrılan eşi Elvan Gökoğlu'nu da tanıyan genç adamın sağlık durumundaki gözle görülür iyileşme günlerdir kendisinden müjdeli haber bekleyen ailesini ve yakınlarını sevince boğdu. Aynı dakikalarda Gökoğlu'nun kader arkadaşı Yakup Yaşar'ın ise sağlık durumu hızla kötüye gitmeye başladı. Kaza sonrası, karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle organ yetmezliğine girdiği bildirilen Yaşar'ın İzmir'e sevk edilmesine karar verildi. Ancak sağlık durumu iyice ağırlaşan talihsiz genç doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdan çıkarılan Gökoğu'na ise henüz arkadaşının öldüğü söylenmedi.

ARKADAŞLARI BULMUŞTU

13 Ocak'ta, Akçaşehir köyü yakınlarındaki kömür madeninde çalışan işçiler daha önce kapatılan bir galeriye girmiş ve burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazından zehirlenmişlerdi. Çalışma arkadaşlarının baygın bir şekilde bulduğu iki işçi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

NADİR UYSAL