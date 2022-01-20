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Haberler İzmir ÇED kararı çıkmadan otelin temelini attılar

ÇED kararı çıkmadan otelin temelini attılar

20.1.2022

ÇED kararı çıkmadan otelin temelini attılar
YILLARDIR İzmir Menderes'in Özdere Mahallesi'nde, Club Marvy adıyla lüks hizmet veren Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Göztepe mevkiinde 240 odalı otel projesinde kapasite artışı için ÇED süreci başlattı. İşletmenin ÇED başvuru dosyasında dikkat çeken hususlardan biriyse "ÇED gerekli değildir" kararı henüz gelmeden bölgede işletme için temel atma çalışmalarının başlatılmış olması oldu. İlgili dosya bölümünde, "Projenin gerçekleştirileceği 1099 ada, 38 parsel alanında mevcut durumda temel atma çalışmalarına başlandığı görülmüştür. İşletme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden "ÇED Gerekli Değildir" Kararını aldıktan sonra, inşaat çalışmalarına başlayacaktır" ifadeleri dikkat çekti.