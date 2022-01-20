CHP’li Soyer’in algı oyununa art arda tepkiler: Bir iş mi yapıyorsunuz da engelleniyorsunuz?

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bir televizyon programına katılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, yaptığı konuşmalara yönelik açıklama yaptı.

Soyer'in hükümetin İzmir'i cezalandırdığı yönündeki ifadeleri üzerine açıklama yapan AK Partili Kaya, "CHP'li Soyer "engelleyenler var" demiş. Buna kargalar bile güler. Bir iş mi yapıyorsunuz da engelleniyorsunuz! Bu kentin önündeki en büyük takoz, sizsiniz. İzmir'in gelişiminin önünde bir engel varsa, o da CHP'li belediye yönetimidir" dedi.

HIZAL: HASTALIKLARI NÜKSETTİ!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, CHP'li yöneticilerin 'Hükümet İzmir'i cezalandırıyor' hastalığının nüksettiğini belirterek, ''İzmir'in sorunlarını çözecek ne adım attılar da AK Parti olarak engel olduk? Algı üzerinden siyaset yapıyorlar. Halkapınar–Otogar metro hattı, İzmir-Ankara arasında yapımı devam eden hızlı tren projesi ile entegre bir projedir. Çıkarılan sembolik rakam Sayın Soyer'in de çok iyi bildiği 'İzbedel'dir ve daha sonra bütçeler arasında aktarım yapılır.'' dedi. İBB'nin depremden bu yana sadece 'anıt' yaptığının altını çizen Hızal, ''Hükümet 1 yılda 800 konut yaptı ve teslim edilmeye başlandı. Soyer, İzmirlilere çatısı akan bir barakada hizmet veremeye çalışıyor.'' dedi.

AK Partili Hızal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; ''Tekrardan 'Bizi cezalandırıyorlar' mantığı ile hareket etmeye başladılar. Sayın Tunç Soyer, 2.5 yıldır kullandığı yaklaşık 25 milyarlık bütçe ile İzmir'in hangi sorununu çözmüştür? Bu sorunları çözmek noktasında, AK Parti olarak hangi projesine karşı çıkmışızdır? Kendisi de çok iyi biliyor ki, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararların yüzde 98'ini oy birliği ile geçiriliyor. Bunlardan bazıları krediler. Bu krediler de oy birliği ile geçiyor. Ancak bu kredilerin kullanılması ve borçlanma limitlerinin aşılmasına rağmen İzmir'de yatırımsal anlamda elle tutulur hiçbir şey yapılmadı. Trafik, koku, alta yapı, kentsel dönüşümde hala aynı noktadayız. Hatta geriye doğru bir gidiş mevzubahis. Vatandaşın eleştirilerine kulak tıkayan Sayın Soyer, verdikleri sözleri bile yerine getiremiyor. Tek kişilik gösteri havasında yaptığı sunumlar, hala sunum olarak kalmaya devam ediyor.'' dedi.

Halkapınar-Otogar metro hattı eleştirilerine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, ''Projeler yatırım programına alınır, yatırım programında bir 'izbedel' belirlenir daha sonra bütçeler arasında aktarım yapılır. Bunu Tunç Soyer'de çok iyi bilir. Burada İzmirlileri yanıltmasının hiçbir anlamı yoktur. Kaldı ki bu proje büyük ontanlı bir proje. Halkapınar–Otogar metro hattı aynı zamanda, İzmir-Ankara arasında yapımı devam eden hızlı tren projesi ile entegre bir projedir. Dolayısıyla bu süre içerisinde hızlı tren projesinin tamamlanması ile başlayacak bir projedir. Her yıl aynı konu üzerinden gündeme getirme çabaları, kendi icraatsizliklerinin üzerini örtmekten başka bir şey değildir.'' dedi.

'HÜKÜMET İZMİR'İ CEZALANDIRIYOR' ALGISI YENİDEN NÜKSETTİ

'''Hükümet İzmir'i cezalandırıyor' algısı ve söylemi, CHP'li yöneticilerin eski rahatsızlıklarıydı. Maalesef yeniden nüksetti.' diyen Hızal, ''Kimin İzmir'i cezalandırdığını biz çok iyi biliyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen çatısı akan bir barakada belediye hizmeti veren CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi; bir deprem anıtı dışında hiçbir yatırım yapamayan CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yılda 800 konutu yapan ve teslim etmeye başlayan hükümete İzmir'i cezalandırıyor söyleminde bulunması çok gülünç. Artık İzmirliler bu söyleme inanmıyor. Bu şehirde yaşayan hemşehrilerimiz, evlerinden sokağa çıktıklarından itibaren nasıl bir yerel yönetimsizlikle karşı karşıya her gün yaşıyor. Algı siyaseti ile işini yürütmeye çalışanlar, veremedikleri hizmetlerden ötürü, 4.5 milyon İzmirliyi cezalandırıyor.'' dedi.

Hükümetten İzmir'e yatırım yağmuru

NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR VAKFA MI TESLİM EDİLECEK?

İzmir Büyükşehir Belediye'sini reklam ajansı gibi kendisine kullanan Sayın Soyer, ''Canı sıkıldıkça elektrik fabrikası söylemi ortaya koyuyor. Ama ortada olan hukuki sorunları kendisi de çok iyi biliyor! Bıraksın elektrik fabrikasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası'nı, kime, hangi amaçla verdiğini İzmirlilere açıklasın? Elektrik Fabrikasını da alıp, ne idüğü belirsiz bir vakfa mı teslime edecek?'' dedi.

KAYA: BUNA KARGALAR GÜLER!

Soyer'in elektrik fabrikası ve otogar metro çıkışına AK Parti cephesinden tepkiler geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li Soyer "engelleyenler var" demiş. Buna kargalar bile güler. Bir iş mi yapıyorsunuz da engelleniyorsunuz! Bu kentin önündeki en büyük takoz, sizsiniz. İzmir'in gelişiminin önünde bir engel varsa, o da CHP'li belediye yönetimidir" ifadelerini kullandı.

İŞTE İZMİR'DEKİ DEV PROJELER VE BÜTÇELERİ:

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI

● Ankara-İzmir Yüksek Hatlı Tren hattının alt yapı çalışmaları için 2 milyar 150 milyon TL, elektrifikasyon, kontrollük, sinyalizasyon ve üst yapı çalışmaları için 1 milyar 215 milyon 303 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyon 365 milyon 303 TL

● Tepeköy-Selçuk- Çamlı Demiryolu Hattının iyileştirme, sinyalizasyon çalışmaları için 30 milyon TL

● Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire Demiryolu Hattının iyileştirme, sinyalizasyon çalışmaları için 50 milyon TL

● İzmir Limanı Modernizasyonu bakım onarım inşaat, makine teçhizat, rıhtım bakım onarım tarama işleri için 28 milyon 434 bin 510 TL

● İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesi, Yapılamayan Tesislerin Yenilenmesi 14 milyon 650 bin TL

● Bursa-Balıkesir- İzmir 287 kilometrelik bölünmüş yol için 5 milyon 123 bin 119 TL

● Aliağa - Ayvalık 132 km'lik bölünmüş yol için 3 milyon 501 bin 852 TL

● Bergama-Soma-Akhisar 89 kilometrelik 1 A standardında karayolu 1 milyon 54 bin 140 TL

● Selçuk-Ortaklar- Aydın 47 kilometrelik yolu 3 milyon 794 bin 903 bin TL

● İzmir Manisa Yolunda Sabuncu Tüneli ve Bağlantı Yolları 1 milyon TL

● İzmir-Aydın Otoyolu (İzmir Çevroyolu dahil) 10 milyon TL

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YATIRIMLARI

● Küçük Menderes Beydağ Depolama Sulama 1 milyon TL

● Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması) 20 milyon TL

● Bakırçay Mansap Ovaları Depolama Sulama 25 milyon TL

● Bergama Bölümçam Göleti ve Sulaması 1 milyon TL

● İzmir Karaburun İçme Suyu 88 milyon 365 bin TL

EĞİTİM YATIRIMLARI

● İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 18 milyon TL

● Dokuz Eylül Üniversitesi 57 milyon 300 bin TL

● Ege Üniversitesi 39 milyon 431 bin TL

● İzmir Bakırçay Üniversitesi 24 milyon 998 bin TL

● İzmir Demokrasi Üniversitesi 20 milyon 200 bin TL

● İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 21 milyon 67 bin TL

● İYTE 35 milyon TL

SAĞLIK YATIRIMLARI

● Dokuz Eylül Üniversitesi 57 milyon 702 bin TL

● Ege Üniversitesi 51 milyon 170 bin TL

● İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 milyon TL

● İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi 142 milyon 221 bin TL

● Urla Karantina Adası Restorasyonu 21 milyon TL

KÜLTÜR YATIRIMLARI

● DEÜ Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması 2 milyon

● İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yapımı 7 milyon TL

● İzmir Eski TEKEL Binaları Müze ve Kültür Kompleksi 40 milyon TL

DİĞER YATIRIMLAR

● Alaçatı RES'in Yerli-Milli Rüzgar Türbini Üretimi 20 milyon TL

● İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 455 milyon TL (2022 için 10 bin TL)

● İzmir TÜİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2 milyon TL

● Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı İnşaatları (diğer illerle birlikte) 25 milyon 940 bin TL

● Sahil Güvenlik Özdere Sahil Destek Tesisi ve Karakol İnşaatı 3 milyon 750 bin TL

● RTÜK (İzmir- Ankara) Bakım Onarımı İşleri 11 milyon 950 bin TL

● İZSU İçme Suyu ve Kanalizasyon 2 milyar 218 milyon 441 bin TL

● İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı 46 milyon 500 bin TL

● DEÜ Teknolojik Araştırma 15 milyon 914 bin TL

● EGE Üniversitesi 18 milyon 235 bin TL

● İzmir Bakırçay Üniversitesi 1 milyon TL

● İYTE 8 milyon TL

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