Emekli polisin hukuk zaferi

İZMİR Bayraklı Adliyesi'nde, pandemi nedeni ile 'Avukat Girişi' yazan kapının, vatandaş giriş kapısına dönüştürüldüğünden habersiz olan ve buradan içeri girmek isteyen avukat Emrullah Aksakal, güvenlik görevlisi ile tartıştı. İddiaya göre olay yerine gelen iki polis memuru Aksakal'ı gözaltına almak istedi.

AVUKAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

17 Haziran 2020'de yaşanan olayda polisler, avukat olduğunu beyan eden ancak cüzdanında eski polis kimliği görülen Aksakal'ın FETÖ'den ihraç edilerek kimliğini teslim etmemiş olabileceğini değerlendirerek, emekli polisi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Adliye içindeki polis merkezine götürüldükten sonra serbest kalan Aksakal, olaydan sonra hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 3. İdare Mahkemesi, kolluk kuvvetlerince ters kelepçe uygulanması gereken durumları belirten genelgeyi inceledikten sonra, Aksakal'ın genelgede belirtilen suçların faili olmadığına karar verdi. Ters kelepçe uygulamasının orantısız ve hukuka aykırı olduğuna değinen mahkeme heyeti, idarenin mağdura 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

METİN BURMALI