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İzmir İZSU su kesintisi 20 Ocak Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...