İzmir İZSU su kesintisi 20 Ocak Perşembe

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İşte 20 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ocak Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İşte 20 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA ATATÜRK
20.01.2022 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA IŞIKLAR
20.01.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE
20.01.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK EGE, UMURBEY
20.01.2022 saat 09:20 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES BARBAROS
20.01.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ
20.01.2022 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ
20.01.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK 14 MAYIS
20.01.2022 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.