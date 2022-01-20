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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltın alındı

DHA

20.01.2022, 13:03

İzmir’de tarihi eser operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 459 sikke, 239 obje, 17 metal ok ucu, 25 yüzük, 1 kama, 1 taş balta, 1 kemer tokası, 1 kurşun mühür, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve 8 ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili G.Ü., Ü.B. ve O.Y. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.