Nazım’a badana!

CHP'Lİ belediyeler skandal heykel icraatlarının yanına, halihazırda bulunan güzel heykelleri bozmayı da ekledi. Bunun son örneği İzmir Karşıyaka'da yaşandı. Karşıyaka Belediyesi tarafından Girne Caddesi ile Ordu Bulvarı'nın kesiştiği noktaya 2015 yılında yerleştirilen 4 metrelik Nazım Hikmet Ran heykelini bugünlerde görenler gözlerine inanamıyor.

'BU NASIL BİR BOYAMA?'

BELEDİYE tarafından yeniden boyanan heykelin yeni rengi büyük tepki topluyor. Vatandaşlar belediyeye tepkisini "Bu nasıl bir boyamadır? Badanacıya mı yaptırdınız" şeklinde sözlerle gösterirken, sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı heykelin eski haline getirilmesini istedi.

İŞTE VATANDAŞ TEPKİLERİNDEN BAZILARI

■ VAHDETTİN BATMAZ: Çok kötü olmuş, yazıklar olsun, eski haline dönüşümü için lütfen gereği yapılsın. Boyayı yapandan şüphem var, sanki kasıt var gibi. ■ ALTINAY GÖRMÜŞ: Yazık. ■ YÜCEL LAÇİNEL: Yapılan bu boyama hiç olmamış, amatör biri bile yapmaz bunu. Ayrıca bir heykelde boyama tadilat yapma gibi bir şey yapacaksanız eseri yapanın fikrini alırsınız. Bunu yapanları ve yapılana sessiz kalanları da kınıyorum. Yazıklar olsun. ■ HACER KEKLİKCİ ŞİMŞEK: Bu nasıl bir boyamadır? Badanacıya mı yaptırdılar acaba? ■ GÜLTEN MORKOÇ ÇINAR: Kile mi bulamışlar, çok çirkin

■ ERHAN GÜLENÇ