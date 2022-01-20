Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Yeni Asır'ın 16 Ocak'ta manşetten verdiği Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'da maaşa bağlanmasına tepki için Başkan Tunç Soyer'in başkanlık makamı olarak kullandığı Konak Kemeraltı'ndaki belediye binası önünde toplandı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Yeni Asır'ın HDP-CHP ittifakının kirli yüzünü ortaya koyan haberi sonrası ne CHP'den ne de Soyer'den hiçbir ses çıkmadığını söyledi.

'GEÇİŞTİRME ÇABASINDA'

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğümüz uygulamaların aynı şekilde İzmir'de olduğunu görmek bizi öfkelendirse de şaşırtmıyor" diyen Cengiz, sessiz kalan muhalefet partisi ve Soyer'in konuyu geçiştirme çabasında olduğunu savundu.

CHP ve Soyer'in mağdur akademisyen olarak gördüğü Ayşen Uysal'ın altına imza attığı bildiriyi hatırlatan Cengiz, "O bildiride 'Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından vazgeçmesi gerekiyor' ifadeleri yer alıyor. PKK'yı hendeklere gömen Mehmetçik, polis, köy korucusu, oldu mu size katliamcı! Acaba 2 hafta önce andığımız Şehit Polis Fethi Sekin de sürgündeki barışseverlerin üzerine yürüyen bir devlet memuru muydu?" diye konuştu.

'AYŞEN P.M. UYSAL DİYECEĞİZ'

Uysal'a bundan sonra 'Ayşen P.M. Uysal' yani 'Ayşen PKKHDP'ye Maaşa Uysal' diyeceklerinin altını çizen Cengiz, 2.5 yıl belediyenin yemek şirketi Grand Plaza'dan maaş alan sosyolog Uysal'ın AGOS'ta ve Amerika fonlu Gazete Duvar'da yazdığı yazılara da değindi. Cengiz, "Her seçimde HDP güzellemeleriyle değerlendirme yapıyor, Kürt Siyasi Hareketi lafını da pek sevmiyor. PKK dememek için kullanılan meşhur söz. Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı biyografisi eserlerine bayılıyor. Seher kitabına övgüler düzüyor. Efsun kitabıyla efsunlanmış onu anlatıyor" diye konuştu. Uysal'ın daha önce CHP'yi eleştiren bir yazı kaleme aldığını aktaran Cengiz, "Ayşen Hanım bunları yazarken yılın büyük zamanını geçirdiği Paris'te üniversiteden aldığı paraya İzmir Büyükşehir Belediye şirketinden aldığı maaşı eklemekten yüzü kızarmıyor. Utanmıyor. O bildiriye imza atarken utanmayan, bu ahlaksız olduğu apaçık para ilişkisinden utanır mı?" dedi.

'ONLARIN MASKELERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ'

TUNÇ Soyer'e oy verenlerin bu oyları PKK destekçilerine maaş bağlansın diye mi verdiğini soran Cengiz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan HDP sever sadece Ayşen Uysal değil! Melek Göregenli ve Nilgün Toker Kılınç'ı da hatırlatıyoruz. Hepsi Türkiye'yi katliamcı ilan eden sözde akademisyenler! PKK destekçilerine aman vermeyeceğiz. Onların ensesinde bitecek, maskelerini düşüreceğiz. İzmir'in kaynaklarını PKK yandaşlarına peşkeş çekenler karşısında bizi bulacak. PKK-HDP ile yan yana kol kola olanlar, tarihin çöplüğüne gidecekler. İzmir'in kaynaklarını PKK yandaşlarına yedirilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

METİN BURMALI