Süslü maskeleri takmayın

Omikron salgını ile birlikte vaka sayıları hızla artarken sağlıkçılarımızdan önemli uyarılar geliyor. Görüşlerini aldığım bölgemizin önemli ve bilgilerine güvendiğim doktorları, özellikle öğrenim gören çocukların taşıyıcılığına dikkat çekiyorlar. Çocukların süslü ve resimli maskelere daha fazla rağbet ettiklerini, bu maskelerin hiçbir koruyucu yönünün olmadığı gibi çocukların bu maskeleri kendi aralarında değiş tokuş yaptığının da görüldüğü söylüyorlar. Pandeminin ilk dönemlerinde maske piyasası oldukça revaçta idi. Öyle zamanlar oldu ki eczanelerde maske karaborsa durumuna düştü. Zamanla başta medikal firmalar olmak üzere maskede çeşitlilik ve üretim arttı. Ürün çoğaldıkça resimli ve şekilli maske türleri de piyasada her yerde kolayca bulunur oldu. Fakat uzmanlara maske konusunu sorduğumda, ilk aldığım cevap bu tür resimli ve süslü maskelerin kesinlikle hiç bir faydası olmadığı yönünde. 'Tam tersine mikrop barındırmada bu tür maskeleri biz hekimler kesinlikle tavsiye etmeyiz, önerimiz cerrahi maskedir' diyorlar.

NAKİLLERDE AZALMA VAR

Fikir ve görüşlerine saygı duyduğum İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Ali Gürbüz, Omikron varyantının artması ile birlikte kalp nakillerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Prof. Dr. Gürbüz, "Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ben ve ekibim her türlü imkanlarla ameliyatlara hazırlıklıyız" diyor. Dr. Gürbüz'ün bir de uyarısı var: "Özellikle istenmeyen kazalar sonrası yaşanan beyin ölümlerinde organ bağışı çok önemli. Organ bağışlarının önemini her bireye özelikle eğitim kurumlarında ders olarak işlememiz ve her ortamda anlatmamız gerekiyor."

Geçtiğimiz hafta Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nden bir telefon geldi. Önemli bir haberdi. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi, bu kişinin organlarını bağışlamak istediklerini hastane doktoruna anlatmış. Biz bu habere gittiğimizde ailenin acısını her hallerinden görüyorduk. Fakat bir o kadar da evlatlarının organlarının başka kişilerde yaşamasının heyecanı vardı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kalp, karaciğer ve her iki böbrek Türkiye'nin çeşitli illerinden 4 hastaya nakledildi. Dört hayat can buldu. Beyin ölümü tanısını koyan Özel Tınaztepe Galen Hastanesi yoğun bakım ekibi Anestezi ve Reanimasyon uzmanlarının söylediği çok çok önemli bir hatırlatmayı da sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim, Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu, Dr. Fatih Balaban ve Dr. Şeyda Canlı, ailenin organ bağışı konusunda çok bilinçli davranarak nakil sürecini hızlandırdığını belirtirken, diğer ailelere de örnek bir davranış sergilediklerinin altını çizdiler.