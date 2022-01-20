"Yaşayan insan hazinesi" kazaziye ustası! Başkan Erdoğan'dan ödül alan usta, mesleğinin inceliklerini anlattı!

İzmir Çeşme'de yaşayan 70 yaşındaki Hasan Tabakoğlu, 14 yaşında memleketi Trabzon'da öğrendiği kazaziye sanatını tam 56 yıldır sürdürüyor. Saç teli kadar ince altın ve gümüş telleri hünerli elleri ile göz alıcı takılara dönüştüren Tabakoğlu, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü" aldı. Hiçbir kaynak işleminde bulunmadan altın ve gümüş telleri nakış gibi işleyen Tabakoğlu, aldığı ödülün çok kıymetli olduğunu ifade ederek mesleğinin inceliklerini anlattı.