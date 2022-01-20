"Yaşayan insan hazinesi" kazaziye ustası! Başkan Erdoğan'dan ödül alan usta, mesleğinin inceliklerini anlattı!

"ÇOK ZOR, SABIR İSTEYEN BİR ZANAAT"

Lidyalılar zamanından beri süregelen ve tamamen el emeği olan kazaziyeyi anlatan Tabakoğlu, şöyle konuştu: "Benim yaptığım sanatı, bugün teknolojinin devlerinden Çin dahi yapamaz. Kazaziyeyi 00.7 mikron, 24 ayar altın ve bin ayar gümüş tel ile yapıyorum. Bu telleri hiç kaynak kullanmadan ören en eski kişilerdenim. Altın ve gümüş sektöründe kaynaksız hiçbir işlem olmaz. Kazaziye sanatında ise kesinlikle kaynak olmaz.