Anneye kim yardım etti? İzmir’de Zeynep’in öldürülmesinde şok iddianame

'YANINA GİDİP DUA ETTİM'

Cinayet ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi. İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısını olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip, zaman zaman darp ettiğini ve geçmişte birçok kez kızı hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Vural'ın "Bilgisayar odasındayken beni çağırdı. Odaya kusmuştu, temizlerken saçımdan tutup çekti. Beni öldüreceğini düşünüp, korktum ve boynundaki fularından tutup yere doğru çektim. Kızım sert bir şekilde yere düştü. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım ve 3-5 dakika kadar bu şekilde tuttum. Ölüp, ölmediğini kestiremedim. Birkaç kez avuçlarını öptüm. Daha sonra Ömer'i çağırarak Zeynep'in bayıldığını ve yatağına kaldırmasını söyledim. Ömer de Zeynep'i alıp odasına götürdü. Zeynep öldükten sonra belirli aralıklarla yanına gidip, dua ettim. Sabah saatlerinde de olayı eşime ve oğluma anlattım. Ardından da gidip teslim oldum" diyerek verdiği ifade iddianamede yer aldı.