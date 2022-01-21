Çıray ve İduğ’un ‘yeğen’li ittifakı/ Kulağıma Gelenler

BORNOVA Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ, önce partisinin İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Kamil Okyay Sındır'la ittifaktı. Ardından onlarla ayrılıp bir diğer CHP'li vekil Tuncay Özkan'la yakınlaştı. Şimdi ondan da ayrıldı. İduğ'un bugünlerde İyi Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ile çok yakınlaştığı söyleniyor.

HATTA, televizyoncu Uğur Dündar'ın kendisiyle ilgili kaleme aldığı övgü sınırlarını zorlayan yazının arkasında da Dündar'ın sıkı dostu Çıray'ın etkisinin olduğu söyleniyor. Bu arada Çıray'ın ziraat mühendisi yeğeninin de 2019'da Bornova Belediyesi'nde işe başlaması ve daha sonra memur olarak Büyükşehir'e geçiş yapması da ilginç bir bağ daha oluşturuyor.

ERHAN GÜLENÇ