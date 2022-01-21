İzmir’de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı için yeni bilirkişi raporu! Duruşmada neler yaşandı?

EK BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNDU

Davaya, bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun ulaştığını söyledi. Ek raporda, Doğanlar Apartmanı B Blok binasında, statik projede öngörülen beton sınıfının sağlanmaması, etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeni ile ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi için gerekenler yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı müteahhidi Çetin Doğan'ın ve denetleme işinin teknik ve idari gereklerini yapmadığından, yapının yıkılmasında yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.