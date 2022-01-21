İzmir’de endişe verici korona tablosu! Vali Köşger’den uyarı geldi

İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Köşger, kentteki koronavirüs vaka oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "İzmir'de rakamlar maalesef iç açıcı değil. Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Daha önce hiç ulaşmamış rakamlara ulaşıldı. Depremin olduğu gün herkes sokağa çıkıp birbirine bulaştırmıştı. O zaman bir pik noktayı görmüştük. Şu an o pik nokta aşıldı. En yüksek sayıdayız şu anda. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü eskiye nazaran daha düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor" dedi.

SAKA SAYISINDA SON DURUM

20 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre Türkiye çapında 71 bin 843 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 948 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 84,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 311 bin 232'e yükseldi.

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