İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştular

Yusuf Eren Öksüz ise tatilde köpeğiyle bol bol vakit geçirmeyi hedeflediğini ifade ederek, "1. sınıftayken karne almıştım o dönemden sonra tam olarak okula gidemedik. Uzun süre sonra karne aldığım için heyecanlıyım. Tatile çıkacağımız için de sevinçliyim." diye konuştu.