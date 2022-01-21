  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştular

İzmir'de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştular

Son dakika... İzmir'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2 yıl aradan sonra karnelerine "yüz yüze" kavuşmanın sevincini yaşadı.

AA

21.01.2022, 11:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022, 12:30

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştular

Kentte yaklaşık 700 bin öğrenci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılının Ocak ayındaki sömestr tatilinin ardından ilk kez karnelerini okullarına gelerek aldı.

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştuklar

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören öğrenciler de karne almanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin büyük bölümünün tatile çıkacakları için heyecanlı, bazı çocukların ise notlarından dolayı üzüntülü olduğu görüldü.

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştuklar

3. sınıf öğrencisi Eslina Özkan, AA muhabirine en son 1. sınıfın ilk döneminde karne aldığını belirterek, "Okula döndüğümüz için mutluyduk, şimdi de tatile çıkıyoruz bunun sevincini yaşıyorum. Tatilde güzel vakit geçirmeyi düşünüyorum." dedi.

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştuklar

Yusuf Eren Öksüz ise tatilde köpeğiyle bol bol vakit geçirmeyi hedeflediğini ifade ederek, "1. sınıftayken karne almıştım o dönemden sonra tam olarak okula gidemedik. Uzun süre sonra karne aldığım için heyecanlıyım. Tatile çıkacağımız için de sevinçliyim." diye konuştu.

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştuklar

ÖDEV VERİLMEDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Mahmut Özer'in tensipleriyle bu tatilde öğrencilere ödev verilmeyeceğini belirterek, "Yarıyıl tatili dinlenip yenilenmek, kendimizi değerlendirip başlayacak yeni döneme dinamik şekilde dönebilmek için iyi bir fırsattır. Öğrencilerimizin kültürden sanata, spordan doğaya, bilimden değerlerimize birbirinden anlamlı ve keyifli etkinliklerle nitelikli zaman geçirmeleri bu süreçte çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

İzmir’de miniklerin karne heyecanı! 2 yıl aradan sonra karnelere yüz yüze kavuştuklar

Velilere de tavsiyelerde bulunan Yentür, öğrencilerin başarılarının yalnızca akademik notlardan ibaret olmadığını bu anlamda ailelerin de bilinçli olması gerektiğini vurguladı.