Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yenileme

GÖZTEPE Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı Balçova-Konak istikametinde, köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümde 22 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında iki şeritten sağlanacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümün Balçova-Konak istikameti 22 Ocak 2022'de trafiğe kapatılacak. Bu bölümde trafik akışı üç şeritten iki şeride düşürülerek sağlanacak. 27 Şubat 2022'de çelik halatlarla ilgili çalışma tamamlanarak trafik yeniden üç şeride çıkarılacak.