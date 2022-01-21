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Haberler İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yenileme

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yenileme

21.1.2022

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yenileme
GÖZTEPE Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi'nin yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı Balçova-Konak istikametinde, köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümde 22 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında iki şeritten sağlanacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda köprünün bulunduğu 300 metrelik bölümün Balçova-Konak istikameti 22 Ocak 2022'de trafiğe kapatılacak. Bu bölümde trafik akışı üç şeritten iki şeride düşürülerek sağlanacak. 27 Şubat 2022'de çelik halatlarla ilgili çalışma tamamlanarak trafik yeniden üç şeride çıkarılacak.