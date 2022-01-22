‘Büyükşehir Belediyesi çöpü masum gösteriyor’

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı çöp tesisinin ÇED süreci devam ederken, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı tesisin yapılmak istendiği bölgedeki üretici köylüleri ziyaret etti. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Orhanlı Köyü için yaptığı JES açıklamasına tepki gösteren Artçı, "İzmir'in çöpünü, hayvansal atığını Menderes'te toplamayı masum gösteriyorlar. Seferihisar Orhanlı Köyü'ndekiler can da Menderes'tekiler değil mi? Menderes Belediye Başkanı Kayalar'ın duruşu için ise söyleyecek kelime bulamıyoruz. Onunki büyüdüğü topraklara nankörlükten başka bir şey değil. Bu üreticilerimizin tedirginliği, gerekçeleriyle birlikte ÇED raporunda da yer alıyor" diye konuştu.

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