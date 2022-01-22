Doğanlar Apartmanı’nda 2 asli, 2 tali kusurlu çıktı

İZMİR'DE, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Celsede okunan ek bilirkişi raporunda müteahhit Çetin Doğan ve fenni mesul firari Bedriye Işıldak asli, yapı sürveyanı Gündüz Uysal ve statik betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'nın tali kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 28 Mart 2022 tarihine erteledi.

DİĞER