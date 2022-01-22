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İzmir elektrik kesintisi 22 Ocak Cumartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibari ile araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 22 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...