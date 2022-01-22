İzmir elektrik kesintisi 22 Ocak Cumartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 22 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibari ile araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 22 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 22 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BALÇOVA
22.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ,ZAMBAK,NANE,EKİN,NUR,SEYMEN,DİLAN,ÖZLEM,SERVET, BAĞ,İRİM, HÜKÜMDAR,YEŞİL CAMİ,LALEZAR,AHLAT,NANE,GÜLCE,OKUL,MURAT,NUR, SEYMEN,ZAMBAK,EĞİTMEN SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
22.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
22.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI NECATI BEY, İSTIKLAL CADDELERI İLE SAĞLIK, HELVACIOĞLU, ZÜBEYDE HANIM SOKAKLARININ BIR KISMINDA SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-464
ÇİĞLİ
22.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8846,8843/1,8843 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
22.01.2022 09:30 13:30 OG Güvenlik Amaçlı Kesinti ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL MAH. YOLU, ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU VE CIVARLARI
NARLIDERE
22.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK,PALMİYE,OKYANUS,AKTAŞ,GELİBOLU,VENÜS,YONCA,DEMİRAĞ,SEFA SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
22.01.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KAYMAKÇI, EMIRLI MAHALLELERI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER
TİRE
22.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATIH MAH-İBNI MELEK MAH.SADIK GIZ CD.-MIMARA SINAN CD.-MEHMET KURSAKLI SK.-BURAK BEY.CD-50.YIL CD.-YAHYA KEMAL CD.-SAMIM ÜZER CD.-TURGUT ÖZAL BLVR.-MILLET CD.-FAHRETTIN ALTAY CD.-
TORBALI
22.01.2022 13:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma NAIME ,TULUM SAĞLIK MAHALLESI VE ÖZEL TR ABONELERI