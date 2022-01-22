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İzmir'de 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.