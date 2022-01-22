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İzmir'de 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

22.01.2022, 16:34

İzmir’de 18 yıl hapis cezası ile aranan hırsız, polisten kaçamadı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve otodan hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 17 gün kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ö.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde ilçe merkezinde kıskıvrak yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Ö.N., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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