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Haberler İzmir İzmir'de ehliyet sınavında düzenekle kopyaya 3 gözaltı

İzmir'de ehliyet sınavında düzenekle kopyaya 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde ehliyet sınavında maskenin içindeki kamera ve kulağındaki kulaklıkla kopya çeken Mahsun E. (26) ile ona düzenek sayesinde soruların cevaplarını verdiği belirlenen Adem A. (27) ile Fatih A. (31) gözaltına alındı.

DHA

22.01.2022, 15:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022, 15:19

İzmir’de ehliyet sınavında düzenekle kopyaya 3 gözaltı

Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda ehliyet sınavı devam ederken, bölgede düşük hızda hareket eden bir otomobil, şüphe üzerine Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Adem A. (27) ile Fatih A.'nın (31), sınavda bulunan Mahsun E.'ye (26) kurdukları düzenekle kopya verdikleri belirlendi. Okula giden ekipler, Mahsun E.'nin üzerini aradı.

Aramada Mahsun E.'nin maskesine gizlenmiş kamera ile kulağına yerleştirilmiş bir kulaklık bulundu. Arabadaki şüphelilerin, Mahsun E.'nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söylendikleri tespit edildi.

Adem A. ve Fatih A.'nın, bu iş için Mahsun E.'den 7 bin lira aldıkları belirlendi.

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