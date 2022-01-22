Zeynep Vural cinayeti ile ilgili iddianamede dikkat çeken detay

İzmir'in Buca ilçesinde annesi Ayşe Vural (59) tarafından öldürülen Zeynep Vural (29) soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Vural'ın cinayeti tek başına işlemesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba Saffet Vural (70) ile kardeş Ömer Vural'ın (25) da cezalandırılması talep edildi. Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu.

Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlenirken anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet ile ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Vural'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Ömer Vural ve Saffet Vural için de ceza istendi.

'UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI'

Tutuklu sanık Ayşe Vural savcılık ifadesinde kızının uyuşturucu bağımlısını olduğunu, madde bulabilmek için hırsızlık yaptığını, kendilerine sürekli hakaretler edip, darp ettiğini ve birçok kez kızı hakkında şikayette bulunduğunu söyledi. Vural'ın "Bilgisayar odasındayken beni çağırdı. Odaya kusmuştu, temizlerken saçımdan tutup çekti. Beni öldüreceğini düşünüp, korktum ve boynundaki fularından tutup yere doğru çektim. Kızım sert bir şekilde yere düştü. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım ve 3-5 dakika kadar bu şekilde tuttum. Ölüp, ölmediğini kestiremedim. Birkaç kez avuçlarını öptüm. Zeynep öldükten sonra belirli aralıklarla yanına gidip, dua ettim. Sabah saatlerinde de olayı eşime ve oğluma anlattım" diyerek verdiği ifade iddianamede yer aldı.

"FİKİR BİRLİGİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER"

TOPLANAN deliller ve alınan ifadelerin ardından savcı, sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna kanaat getirdi. Savcı eylemin, tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını, her üç şüphelinin gerek kendi ifadeleri içinde gerekse diğer ifadelerinin çelişkili olduğunu, her üç şüphelinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek davranışlarını onaylamadıkları maktul Zeynep Vural'ı boynuna doladıkları ip ve benzeri bir cismi önden arkaya ve yukarıya doğru çekmek suretiyle öldürdüklerini kabul etmesi gerektiğini belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

YENİ ASIR'IN GÖRÜŞTÜĞÜ BABA KONUŞTU: DELİL VARSA KANITLASINLAR

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen baba Saffet Vural, savcının hazırladığı iddianame ile ilgili Yeni Asır'a konuştu. 'Ellerinde delil varsa kanıtlasınlar' diyen baba Vural, "Ben eşim Ayşe Vural'a yardım etmedim. Öyle bir şeye şahit olsam önce ben engellerdim. Kızım uyuşturucunun etkisi ile bana bıçak çekiyordu, üzerine kaynar su döküyordu. Yıllarca çilesini çektim, ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Ben kızıma kıyabilir miyim? Yüce Allah bile cehenneme atmadan önce delillere bakıyor. Ellerinde delil varsa kanıtlasınlar. Kanıt yok" dedi.

METİN BURMALI