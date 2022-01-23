ABD’den gelen ilikle iyileşen Hamit doktor olmak istiyor

İZMİR'DE kemik iliği nakliyle hayata tutunan 14 yaşındaki Hamit Ural, ileride doktor olmak istediğini söyledi. Şanlıurfa'da yaşayan Ural ailesinin 7 çocuğundan biri olan Hamit'e 2 yıl önce hastalanmış, kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretmemesi nedeniyle hayati sorunlar yaşayan Hamit için ailesinde de uygun kemik iliği bulunamamıştı.

'TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM'

SAĞLIK durumunun kötüleşmesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesine getirilen Ural'a yüzde 100 uyumlu kemik iliği, ABD'den bulundu. Kemik iliği nakli başarılı bir şekilde tamamlanan Hamit Ural'ın kan değerleri normale dönmeye başladı. Kendisine hayat veren kemik iliğinin ABD'de bulunduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu belirten Ural, "Tedavim çok iyi geçti. Taburcu olma aşamasındayım. Vericiden Allah razı olsun. Allah yolumuzu bir ederse ona teşekkür etmek isterim. Hayallerim var. Üniversite okuyup, doktor olup, bir sürü insanın hayatını kurtarmak istiyorum" dedi.

KÖK Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy da Türkiye'de 650 bin, dünyada ise 40 milyon gönüllü kemik iliği bağışçısının olduğunu söyledi.