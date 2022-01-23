Bu gençlerin kalbi iyilik için atıyor

İzmir'deki Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyeleri, Yeni Asır'ı ziyaret ederek yaptıkları çalışmaları anlattı. Kızılay İzmir Şubesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu 2021 yılının şubat ayında kurulmasına rağmen kısa sürede 600 üye sayısına ulaştı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Kampüs dışında da yardım faaliyetleri yapan, acil hastalara kan tedariğinde bulunarak çok sayıda hayat kurtaran Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Furkan Aydın, "Amacımız insanlığa faydalı olabilmek. Kendini geliştirmek ve insanlığa faydalı işler yapmak isteyen öğrenciler bize ulaşıyor" dedi. Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Furkan Aydın ve yardımcıları Mahmut Negiş, Berkin Altun, Ekin Utkucu, Merve Seven, Pervin Doğan, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek hedef ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Aydın, "Kızılay'ın İzmir şubesine bağlı olarak faaliyet gösteren genç Kızılay topluluğuyuz" dedi. Kızılay'ın sadece kan bulan bir kuruluş olmadığını vurgulayan Aydın, "Bizler her konuda yardımlaşma dayanışma alanlarında çalışıyoruz. Toplumumuzdaki dezavantajlı kesimlere destek sağlıyoruz. Engelli gençlerle vakit geçiriyoruz" dedi ve ekledi: "Her topluluğun kendine göre vizyonu ve misyonu vardır. Kendisini gerçekten geliştirmek ve insanlığa faydalı işler yapmak isteyen öğrenciler gelip bizi buldular. Kan bulma konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmeye devam ederek topluma örnek olacak işler yapıyoruz" dedi.

AFET EKİBİ DE KURACAKLAR

TOPLULUĞUN hedeflerinden de söz eden Başkan Aydın, "Dezavantajlı ilkokul çocukları için bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İlk yardım eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Bir afet ekibi kuracağız, tatbikatlar yapacağız. Bu afet ekibi herhangi bir afet durumunda harekete geçecek" diye konuştu.

TOLGA TEKİN