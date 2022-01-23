CHP ses yarışmasını da siyasete alet etti

CHP İzmir örgütü, önceki akşam bir TV kanalında yayınlanan ses yarışmasının finalini de siyasete alet etti. Parti, yarışmacılardan biri olan CHP Güzelbahçe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Seyrek'e SMS ile oy toplamak için topyekün seferber oldu. Sokaklara afişler asılırken, bazı milletvekilleri de bu afişin önünde poz verip Seyrek'e destek istedi.

BÜYÜK KAMPANYA

DAHA önce yarışmanın elemelerine gidip Devrim Seyrek'e destek isteyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce büyük bir kampanya yürütürken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Seyrek için "yol arkadaşımız" ifadesini kullanarak vatandaşlardan SMS istedi. Seyek'e destek afişinin başında poz veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, "Güzelbahçe Gençlik Kolları Başkanımız Devrim Seyrek seninle gurur duyuyoruz. Tüm desteğimizle yanındayız" dedi. Devrim Seyrek, önceki akşam yayınlanan finalde ikinci oldu.