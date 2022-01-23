Ege kar altında

EGE Bölgesi soğuk ve yoğun kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında girdi. İç Ege başta olmak bölgede birçok il beyaz örtüyle kaplandı.

DENİZLİ: Çameli ilçesinde 15 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe beyaza bürünürken kar kalınlığı yüksek mahallelerde 40 santimetre ölçüldü.

AFYONKARAHİSAR: Önceki gün başlayan kar yağışının ardından bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler yaban hayvanları için yiyecek bıraktı. İlde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

BALIKESİR: İlde önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı şehrin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü. İl genelinde 68 mahalle kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

KÜTAHYA: Önceki gün başlayan kar yağışı kentte eşsiz kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan tarihi yapılar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

MANİSA: Kent merkezinde önceki akşam başlayan yağış yerini kara bıraktı. Uzun zamandır kara hasret olan Manisalılar, arabaların üzerinde biriken karlarla kar topu oynadı. Kentte kar yağışının ara ara etkili olacağı öğrenildi.

AYDIN: Aydın'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Çine ilçeleri yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

İZMİR: Soğuk havanın etkili olduğu Ödemiş'te Gölcük buz tuttu.

■ KAZIM YÖRÜKCE