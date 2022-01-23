İkizleri İsveç’te kalan baba yardım bekliyor

İSVEÇ'TE yaşadıkları sırada eski eşinin kendisinden şikayetçi olmasının ardından ikiz çocukları koruyucu aileye verilen Hasan Altunç (47) çocuklarını geri alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. İzmir'de yaşayan ikiz babası Hasan Altunç, 2016 yılında eşi Hasret Yıldız'a, çocuklarıyla birlikte İsveç'e taşınmayı teklif etti. Yıldız ise bu teklifi reddedip, kızları İdil'i alarak, evi terk etti. Altunç ise İdil'in ikizi olan oğlu Ali'yi yanına alarak İsveç'e yerleşti. Bir süre sonra İsveç'te yaşamaya başlayan Hasan Altunç'a ulaşan genç kadın, kızlarını da alıp, İsveç'e gelmek istediğini söyledi. Hasret Yıldız, İsveç'te geçen 2 yılın ardından eşinin, kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ederek sığınma talebinde bulundu. Yetkililer de 2018 yılında o dönem 6 yaşında olan Ali ve İdil'i 'aile içi şiddet' gerekçesiyle çiftten alarak koruyucu aileye verdi. Çift 15 gün önce resmi olarak boşandı.

'BANA GÖSTERMİYORLAR'

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yakınlarının yanında kalan Hasan Altunç, yaşananları şöyle anlattı: "Bugüne kadar eşim ve çocuklarıma hiçbir şekilde şiddet göstermedim. Eşim Hasret, kendine zarar verip sanki onu ben dövmüşüm gibi gösteriyordu. Pedagog eşliğinde çocuklarımın ifadesini aldılar. Ali ve İdil, benim onlara hiçbir şekilde şiddet göstermediğimi söyledi. Buna rağmen çocuklarımı koruyucu aileye verdiler. Yasal hakkım olduğu halde koruyucu aile bana uzun süredir çocuklarımı göstermiyor." İsveç'te şu an bu şekilde göçmen ailelerinden koparılmış yaklaşık 180 bin çocuk olduğunu iddia eden Altunç, "Türk yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarıma hasret kaldım, ne olur çocuklarıma beni kavuştursunlar" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE