İzmir Valiliği’nden depremzedeler ‘yanlış hesaplama mağduru oldu’ haberlerine ilişkin açıklama

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremle ilgili, "İzmirli depremzedeler şimdi de 'yanlış hesaplama' mağduru oldu" yönündeki haberlere ilişkin Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem felaketi ile ilimiz Bayraklı ilçesi, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallelerinde; depremde yıkılan ve ağır hasar gören yapıların ağırlıklı bulunduğu alanlarda 7 adet Rezerv Yapı Alanı (Proje Alanı) belirlenmiştir. Bunlardan 1 No'lu Rezerv Yapı Alanı'nda (eski Saraçoğlu Apt, Adalet Sitesi, Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesinin bulunduğu alan) dahil olmak üzere konut üretimleri yapılmıştır. Söz konusu 7 proje alanında üretilen konutlar ile ilgili tüm planlamalar yapılmış olup, hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kentsel dönüşümde rant hesapları