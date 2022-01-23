İzmir’de ulaşıma kar engeli: Onlarca vatandaş araçlarında mahsur kaldı

İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte özelikle Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hem kartpostallık görüntüler ortaya çıktı hem de ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Bozdağ ve Gölcük bölgelerine giderek karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı ile birlikte ilgili kurumlar zaman kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekiplerin vatandaşları bulundukları yerden kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"YAKLAŞIK 150 ARAÇ YOLDA KALMIŞTI"

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, "Yaklaşık 150 araç yolda kalmıştı. Bölgede 1 kilometrelik bir alanda yaşanan sıkıntı, ilgili kurumlar tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sonucunda yaklaşık 1 saat önde giderilmiş durumda. Vatandaşlarımız bulundukları bölgeden dönüşe geçti" ifadelerini kullandı.

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