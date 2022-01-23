İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde operasyon başlattı.





11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

250 jandarma personelinin katılımıyla belirlenen adreslere baskın yapıldı. 40 farklı adrese düzenlenen operasyonda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası 37 şüpheli serbest bırakılırken, 17 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari 11 şüphelinin yakalaması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.