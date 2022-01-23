Sitede dehşet

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde lüks bir sitede yaşayan iş insanı, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hırsını alamayan saldırganlar, iş insanının kafasını darp edip parmaklarını da kırdı. Akıl almaz olay, önceki gece Karşıyaka Örnekköy 6660 sokak içerisinde bulunan Soyak Sitesi Evleri'nin kafeterya kısmında yaşandı. İddiaya göre uzun süredir sitede eşi ve oğlu ile birlikte yaşayan Nasya Mimarlık Şirkesi sahibi Ferhat Nasır, eşi Gülten Nasır ve oğlu Tunahan Nasır'ı karne tatili nedeniyle Bitlis'e gönderdi.

Eşini ve oğlunu yolcu ettikten sonra geç saatlerde siteye dönen Ferhat Nasır, 01.15 sıralarında site bahçesinde oğlunun arkadaşı olan T.A. ve T.G. ile karşılaştı. Gençlerle ayaküstü sohbet eden Nasır, daha sonra evine çıktı. Bir süre sonra T.A. Ferhat Nasır'ı telefonla arayıp kafeteryanın önüne çağırdı. Önce inmek istemediği ileri sürülen iş insanı, daha sonra merak ettiği için aşağıya indi.

İKİSİNİ DE TANIMIYOR

Kafeterya önüne geldiğinde daha önceden tanımadığı ve site içinde görmediği iki kişi Ferhat Nasır'a saldırdı. Göğüs kısmından bıçakla yaralanan Nasır, kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar kafasını darp edip parmaklarını kırdı. Talihsiz adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganlardan Y.H. isimli saldırganı yakalarken, bir kişinin de arandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

■ FATİH ŞENDİL