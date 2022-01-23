Yeni Asır yazdı, kavşak sorunu çözüldü

Tire'de İnönü Bulvarını, Fatih Sultan Mehmet Çevre Yoluna bağlayan kavşaktaki 'U' dönüşü yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan mahallelinin sorunu, Yeni Asır'ın ısrarlı haber takibi ile son buldu. Bir süre önce imzalanan protokolle, Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir Büyük Şehir Belediyesine devredilen kavşakta Tire Belediyesi ile ortaklaşa yeni kavşak inşaatına başlandı.

Yaklaşık 2 yıldır, ısrarlı haber takibini sürdüren Yeni Asır, Gölet civarında yaşayan Atatürk mahallesi sakinlerinin sesi oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İlçe Başkanı Mert Falakalı vatandaşların isyanına kayıtsız kalmadı. İncelemelerin ardından, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile görüşen heyet, yolun İzmir BŞB sorumluluk alanına dahil edilmesi için harekete geçti. Karayolları ile İzmir BŞB bir süre önce anlaşmaya vardı. Protokolün ardından çevre yoluna 100 metre kala vatandaşların dönüş yapabileceği yeni bir kavşağın inşaatına başlandı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yeni Asır'a teşekkür eden mahalleli, "Dönüş yasağı nedeniyle ayda ortalama 150 km fazladan yol gitmek zorunda kalıyorduk. Bütçemize ek yük bindiği için de ciddi anlamda ekonomik kayba uğruyorduk. Gençlik Caddesi ile İnönü Bulvarı'nın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi yapılmasını talebimiz nihayet gerçekleşti" diye konuştu.

HİZMET DEĞİL EZİYET!

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde bulunan 5760 sokakta yaklaşık 7 aydır devam eden sokak çalışması esnafı isyan ettirdi. 5 kez sokağın kazıldığını dile getiren semt esnafı, "Altyapı çalışması sebebiyle sokakta başlatılan kazı aylardır devam ediyor. Dükkanlarımızın içi toz toprak içinde kalıyor. Bütün ürünlerimizi her gün defalarca temizlemek zorunda kalıyoruz. Müşteri sayımız bile azaldı. Kış mevsimi, zaten yağmur yağdığında bütün sokak çamur içinde kalıyor. Hizmetten çok eziyet haline geldi. Yapsalar bir dert yapmasalar bir dert. Mağdur olan vatandaş. Belediyeye defalarca konuyu iletmeye çalıştık fakat muhatap bulamadık. En kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

Fotograf: Nadir UYSAL

TİRE'DE YAŞLI AĞAÇ TEHLİKE SAÇIYOR



İZMİR Tire'de, Fahrettin Altay caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği noktada yolun tam ortasında bulunan yaşlı ağacın tehlike saçtığını belirten vatandaşlar yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi. Yol yapılırken ağacın korunduğunu belirten çevre sakinleri,

"AĞACI kesmeyen aksine koruyan yetkililere teşekkür ederiz. Ancak, son yıllarda yaşlanan, adeta gövdesinin içi oyulan ağacımız fırtınalı havalarda yayaların veya yolun her iki yanından geçen otomobillerin üzerine devrilebilir. İstenmeyen olaylara yol açmaması için yetkilileri uyarıyoruz. Ya ağacın dalları iyice budansın, ya da sökülerek yerine başka bir ağaç dikilsin" dedi.

METİN BURMALI