‘Hastalıkta ve sağlıkta’ sözünün hakkını verdi

İzmır'de 52 yıl önce nikah masasında "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta birbirlerine destek olma" sözü veren 2 çocuk ve 2 torun sahibi Naile (75)-Hüsnü Güler (79) çiftinin bu sözleri lafta kalmadı. Serbest muhasebecilikten emekli olan eşi Hüsnü Güler ile İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan sigortacılıktan emekli Naile Güler'in kalça kemiğinde 3.3 santimetre çapında kitle saptandı ve multipl miyelom tanısı kondu. 4 kür kemoterapi uygulanan Güler'e ardından otolog kök hücre nakli yapıldı. Naile Güler'in eşi Hüsnü Güler de kemik iliği nakli olan eşinin tedavisi boyunca yanında oldu, hastabakıcılığını yaptı.

"BİRBİRİMİZE SÖZ VERDİK"

52 yılı paylaştıkları gibi bir hastane odasını da eşiyle paylaşıp ona en zor günlerde destek olan Hüsnü Güler, "Biz nikah masasında birbirimize söz verdik, 'hastalıkta, sağlıkta' dedik. O sözleri de laf olsun diye vermedik. Bu tedavi sürecinde eşimin yanında oldum. Eşime refakat edebildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.