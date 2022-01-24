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Haberler İzmir ‘Hiçbir depremzedenin hak kaybı olmayacak

‘Hiçbir depremzedenin hak kaybı olmayacak

İzmir’de 30 Ekim 2020 depreminin ardından 7 proje alanında üretilecek konutlarla ilgili yanlış hesaplama iddialarına valilikten cevap geldi. Yapılan açıklamada, konutların tüm planlarının tamamlandığı ve kimsenin hak kaybına uğramayacağı vurgulandı

24.1.2022

‘Hiçbir depremzedenin hak kaybı olmayacak

İzmir Valiliği, bazı basın yayın organlarında, "İzmirli depremzedeler şimdi de 'yanlış hesaplama' mağduru oldu" başlığıyla yayınlanan haberlere yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

PLANLAMA YAPILDI
"30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem felaketi ile ilimiz Bayraklı ilçesi, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde; depremde yıkılan
ve ağır hasar gören yapıların ağırlıklı bulunduğu alanlarda 7 rezerv yapı alanı (Proje alanı) belirlenmiştir. Bunlardan 1 No'lu rezerv yapı alanı da (Eski Saraçoğlu Apt. Adalet Sitesi, Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesi'nin bulunduğu alan) dahil olmak üzere konut üretimleri yapılmıştır. Söz konusu 7 proje alanında üretilen konutlar ile ilgili tüm planlamalar yapılmış olup, hiçbir vatandaşımız hak kaybına uğramayacaktır."