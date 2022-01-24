İlik nakli olan Fatma’nın yüzü İzmır’de güldü

Batman'da yaşayan Aynur Güneş (39) ve Ahmet Güneş (42) çiftinin kızları Fatma Güneş'e bel ağrıları ile başlayan şikayetleri üzerine yapılan kan tahlilleri sonucunda lösemi teşhisi konuldu. Fatma'nın kanser tedavisine İzmir S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde başlandı. 6 ay önce ise Fatma'nın ablası Hatice Güneş'ten alınan ilik uyumlu çıkınca, nakil yapıldı. 1 yılı aşkın süredir kanser tedavisi gördüğü için okulundan ve arkadaşlarından uzak kalan Fatma, bir an önce sağlığına kavuşup okuluna dönmek istediğini söyledi.