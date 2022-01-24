İzmir elektrik kesintisi 24 Ocak Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler bekleniyor. İşte 24 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde kesintiler bekleniyor. İşte 24 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
24.01.2022 09:00 15:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATIH MAHALLESINDEKI YILDIRIM BEYAZID, FABRIKA ÖNÜ, TOROS CADDELERI İLE MUZAFFER KÖFTEOĞLU, HOCA AHMET YESEVI, OSMAN BEY SOKAKLARININ BIR KISMINDA
24.01.2022 09:30 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKIYENI SANAYI SITESI İLE 502, 503, ODABAŞI SOKAKLARININ TAMAMINDA SOKAKLARINDA
24.01.2022 16:00 16:30 OG Manevra DEMIRCILIK,HACI BEŞIR, KURT, ORTA , YENI, YENICE MAHALLERININ BIR KISMINDA
BUCA
24.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
24.01.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım CUMHURIYET MH. 4501, 4507, 4508/1, 4509, 4537 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-144 A KOLU
ÇİĞLİ
24.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,ESKİ HAVAALANI CADDESİ,8200/3 SOKAK VE CİVARI
24.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8716,8718, 8715/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
24.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,ORHAN ŞAİK GÖKYAY,1833,1828/7, 1828/6 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
24.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. ŞERBETÇI SK. KIRKAĞAÇ SK VE CIVARLARI
24.01.2022 09:00 09:30 OG Manevra ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI
24.01.2022 16:30 17:00 OG Manevra ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI
KİRAZ
24.01.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI
24.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
24.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
KONAK
24.01.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMAL REİS MAHALLESİ,Ş. NİHAT BEY, H. RIFAT PAŞA CADDESİ,257-266-267-269-281-282 SOKAKLAR VE CİVARI
MENEMEN
24.01.2022 09:00 15:00 AG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HAYKIRAN MAHALLESİ 800, 809, 810, 811 SOKAKLARI VE CİVARLARI
NARLIDERE
24.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ZİRVE,YENİOLUŞUM,ŞİRİNGÜL,ALTINOVA SOKAKLAR VE CİVARI,SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP,SS HASAT SS ŞİRİNGÜL-SAHRA-ÖZLEM-ÇAĞIN KOOP.,SS ALTINVADİ ARSA YAPI KOOP
ÖDEMİŞ
24.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma HÜRRIYET MAHALLESI ŞEHIT ÖZPOLAT CD (TR-175)
SELÇUK
24.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BELEVI MAH.ŞEHITLER CAD.TIRE CAD.12011 - 12023 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-5
URLA
24.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SIRA VE ALTINTAŞ MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-10 A KOLU
24.01.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım URLA MERKEZ MAHALLELERIDIR