İzmir elektrik kesintisi 24 Ocak Pazartesi

KEMALPAŞA

24.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. ŞERBETÇI SK. KIRKAĞAÇ SK VE CIVARLARI

24.01.2022 09:00 09:30 OG Manevra ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI

24.01.2022 16:30 17:00 OG Manevra ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI



KİRAZ

24.01.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI

24.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1

24.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

