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İzmir İZSU su kesintisi 24 Ocak Pazartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 24 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...