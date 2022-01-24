İzmir İZSU su kesintisi 24 Ocak Pazartesi

İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. 24 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 24 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. 24 Ocak Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....
ÇİĞLİ AYDINLIKEVLER, AHMET TANER KIŞLALI
24.01.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI
24.01.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN 75.YIL CUMHURİYET, ÖREN EGEMEN
24.01.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL
23.01.2022 saat 13:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ORTAKÖY
24.01.2022 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
24.01.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
24.01.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.