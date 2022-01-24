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Haberler İzmir Ördek avına çıkan genç çaya düşerek boğuldu

Ördek avına çıkan genç çaya düşerek boğuldu

24.1.2022

Ördek avına çıkan genç çaya düşerek boğuldu

BALIKESIR'IN İvrindi ilçesinde Koca Çay'a düşen kişi boğuldu. Avlanmak için Havran ilçesinden yola çıkan Şemseddin Gülhan ve iki arkadaşı, Osmanlar Mahallesi'ndeki Koca Çay mevkisine gitti. 30 yaşındaki Gülhan, çaydan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü. Gülhan'ın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Balıkesir AFAD Müdürlüğü koordinesinde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucu Gülhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şemseddin Gülhan'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SUAT SALGIN