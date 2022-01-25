Benzin istasyonuna hızla girip araca çarptı

İZMIR Menemen'de, sürücüsünün lastik havasını kontrol etmek istediği araca, benzin istasyonuna hızla giren bir otomobil çarptı. Hasar oluşan araçta 2 çocuk yaralandı. Kaza önceki akşam Koyundere'de yaşandı. Sürücü G.N.G, 09 DL 888 plakalı otomobiline benzin aldıktan sonra, aracını lastik şişirme alanına park etti. Bu sırada B.E. idaresindeki 35 AVV 845 plakalı araç hızla girdiği istasyonda park halindeki otomobile çarptı. Araçtaki 2 küçük kız başlarından yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen B.E. gözaltına alındı.

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