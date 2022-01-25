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Haberler İzmir İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmen ile Dikili açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İHA

25.01.2022, 08:21

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarında denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkanlar ile Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta Çeşme ilçesi KaraadaI'da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.