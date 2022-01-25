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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 25 Ocak Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25.01.2022, 09:20

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 25 Ocak Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

BALÇOVA
25.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,SARMAŞIK CADDESİ,ZAMBAK,ZAKKUM ,ÖZHAN, DİLAN,FUNDA, MİMAZO,MANOLYA, TİMURLENK,ÇAMLICA TÜRKELİ SOKAKLAR VE CİVARI

BAYINDIR
25.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
25.01.2022 10:00 18:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVARI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA
25.01.2022 10:00 18:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

BAYRAKLI
25.01.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,278/2,278/6, 278/7,251/4 SOKAKLAR CİVARI

KARŞIYAKA
25.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İMBATLI MAHALLESİ,ALİ ALP BÖKE CADDESİ,6071/2,6071/1,6077,1777/5,6088,1777/9 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
25.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. ŞERBETÇI SK. KIRKAĞAÇ SK VE CIVARLARI
25.01.2022 09:00 09:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI
25.01.2022 16:30 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

KİRAZ
25.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SULUDERE MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
25.01.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI KATRANDERE SOKAK VE CIVARLARI

MENEMEN
25.01.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT, İNKILAP CADDELERİ, 1001, 1002, 1006, 1007, 1010 SOKAKLARI VE CİVARLARI
25.01.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ BARIŞ, NENE HATUN, 29 EKİM CADDELERİ, 7520, 7520/1, 7509/1, 7509/2 SOKAKLARI VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

SEFERİHİSAR
25.01.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR PAYAMLI MH. 5240, 5241, 5243, 5245, 5175, 5177, 5178 SK. CIVARI M-20 VE M-21 ( AG KOLLARI )

TORBALI
25.01.2022 08:30 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH.189 SK.GÜLISTAN SK. M-1149
25.01.2022 13:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAH.TOKI EVLERI TAMAMI M-1420

URLA
25.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SIRA VE CAMIATIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-28 B KOLU