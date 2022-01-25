İzmir elektrik kesintisi 25 Ocak Salı

BALÇOVA
25.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,SARMAŞIK CADDESİ,ZAMBAK,ZAKKUM ,ÖZHAN, DİLAN,FUNDA, MİMAZO,MANOLYA, TİMURLENK,ÇAMLICA TÜRKELİ SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
25.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
25.01.2022 10:00 18:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVARI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA
25.01.2022 10:00 18:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA