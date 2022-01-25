İzmir İZSU su kesintisi 25 Ocak Salı

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 25 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları....
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'İn hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İşte 25 Ocak Salı İzmir su kesintisi detaylaır...
İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte 25 Ocak Salı İzmir su kesintisi detayları....
Çiğli İlçesi, Yeni mahalle 8780/1 sokakta bulunan Hafif Raylı Sistem İnşaatına engel olan Ø400'lük hattın bağlantı çalışması nedeniyle 25.01.2022 Salı günü saat 10:00 ile 26.01.2021 Çarşamba günü saat 10:00 arasında 24 saat süre ile su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Çiğli İlçesi Atatürk OSB, Yeni Mahalle, Kaklıç, Sasalı mahalleri ile Doğal yaşam parkını kapsayan bölgeler
BAYRAKLI BAYRAKLI, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
25.01.2022 saat 09:50 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
25.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN
25.01.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KÜÇÜK ÇİĞLİ
25.01.2022 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET
25.01.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE KÜÇÜKKAYA
25.01.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR SEVGİ, SELVİLİ, BARIŞ, GÜNALTAY
25.01.2022 saat 09:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAMYAYLA
24.01.2022 saat 17:00 ile 25.01.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
25.01.2022 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.