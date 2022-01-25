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İzmir İZSU su kesintisi 25 Ocak Salı

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'İn hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. İşte 25 Ocak Salı İzmir su kesintisi detaylaır...