Yoldaşlarını yolda bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 3 ay önce 'Biz yoldaşız' deyip, greve saatler kala toplu iş sözleşmesi masasına oturduğu 627 metro ve tramvay işçisine, sözleşmeden doğan gıda yardımı ücretlerini ve maaş farklarını hala ödemedi. Geçen yıldan kalan sosyal haklarını Ocak ayında toplu olarak almayı bekleyen işçiler, banka hesaplarına yatan 200'er liralık gıda yardımını görünce şaşkına döndü. Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal haklarını yatırmadığı çalışanlardan bir mesajla başlattıkları gıda yardımı kampanyası için maddi destek istemesi ise işçilere ikinci kez şok etti.

'HALKÇI BAŞKAN' SLOGANI

Dostlarına ve siyaseten yakın olduğu kuruluşlara gelince kesenin ağzını sonuna kadar açan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yılki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sıra İzmir Metrosu ve Tramvayı'nda çalışan 627 kişiye gelince uzun süre masaya oturmadı. Kıt kanat geçinen işçiler greve çıkmaya hazırlanırken bağlı oldukları Demiryolu İş Sendikası ile Metro A.Ş. anlaştı ve 15 Kasım 2021'de sözleşme yürürlüğe girdi. O tarihte 'Halkçı Başkan', 'Büyük Başkan' sloganları ile karşılanan CHP'li Tunç Soyer de imza töreninde çalışanlara hak ettikleri ücreti vermenin gururunu yaşadığını belirterek, "Biz yoldaşız' dedi.

HESABA 200 LİRA

Soyer'in yaklaşık 3 ay önce toplu iş sözleşmesi imzaladığı işçilere, geriye dönük kişi başı toplam 12-16 bin lira arasında değişen 9 aylık maaş farkı ile belediye iştiraki olan 'Halkın Bakkalı'ndan yapılacak 200'er liralık gıda yardımlarını 11 aydır ödemediği ortaya çıktı. Yeni yılda 12 aylık birikmiş kişi başı toplam 2 bin 400 liralık gıda yardımı parasını almayı umut eden işçilerin banka hesaplarına, Ocak ayında 'Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapmaları için sadece 200 lira yatırıldı. Cep telefonlarına atılan mesajda 'Halkın Bakkalı' marketleri için verilen 200'er lira paranın sağlıklı günlerde harcamaları belirtildi. Halkın Bakkalı'nda zaten fiyatların fahiş olduğundan dert yanan işçiler ise bu parayla ne alacaklarını şaşırdı.

MESAJLA BİLDİRDİLER

İşçiler ikinci şoku yine Büyükşehir Belediyesi'nden gelen mesajla yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, çalışanlardan başlattıkları 'İzmir Dayanışması' isimli gıda yardımı kampanyası için maddi destek istedi.

9 AYDIR ÖDENMEYEN YARDIMLAR

9 aydır 627 metro ve tramvay işçisine ödenmeyen sosyal haklar ise şöyle: Yakacak yardımı, gece mesaisi, yıllık izin yardımı, eğitim yardımı, teşvik primi, bayram mesaisi, gıda yardımı farkları.

METİN BURMALI