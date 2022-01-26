İzmir İZSU su kesintisi 26 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede kesinti yaşanması bekleniyor. İşte 26 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçeler ve saatlerde olacağını araştırıyor. İşte 26 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede kesinti yaşanması bekleniyor. İşte 26 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA HACIÖMERLİ
26.01.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI YAMANLAR, ONUR
26.01.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
26.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA BUCA KOOP
26.01.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB, BEYAZEVLER
26.01.2022 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
26.01.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE NARLI, ÇAMTEPE
26.01.2022 saat 05:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Çiğli İlçesi, Yeni mahalle 8780/1 sokakta bulunan Hafif Raylı Sistem İnşaatına engel olan Ø400'lük hattın bağlantı çalışması nedeniyle 25.01.2022 Salı günü saat 10:00 ile 26.01.2021 Çarşamba günü saat 10:00 arasında 24 saat süre ile su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Çiğli İlçesi Atatürk OSB, Yeni Mahalle, Kaklıç, Sasalı mahalleri ile Doğal yaşam parkını kapsayan bölgeler