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İzmir İZSU su kesintisi 26 Ocak Çarşamba

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçeler ve saatlerde olacağını araştırıyor. İşte 26 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...