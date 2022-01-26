Kaan’ın ölümünde kahreden iddialar! İzmir’de yanan binanın asansöründe bulunmuştu

'İHMAL VAR, ŞİKAYETÇİ OLDUK'



Yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı ile ilgili verilen ifadelerin ardından apartmanın bulunduğu sitenin yönetimi hakkında şikayetçi olduklarını belirten Kaan'ın dayısı Sedat Özkan, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de şikayetçi olduk. Verilen ifadelerde yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı söyleniyor. Sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bunların yanı sıra bizi en çok üzen olaylardan biri de Kaan'ın vefatının ardından site sahipleri, site yönetimi ve Kaan'ın hayatlarını kurtarmak için kendi canından olduğu dairede yaşayanlar, bizimle hiç iletişime geçmedi. Cenazeye gelmedikleri gibi telefonla bile arayarak başsağlığı dileklerini iletmediler. Kaan'ın ailesi olarak gerçekten çok üzüldük. Yeğenim başkalarının hayatını kurtarabilmek adına kendi canını hiçe saydı. Kaan, bu vefasızlığı hak etmedi" diye konuştu.