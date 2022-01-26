Kaan’ın ölümünde kahreden iddialar! İzmir’de yanan binanın asansöründe bulunmuştu

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Hasan Güven Caddesi'nde bulunan site içindeki apartmanın üst katında, 16 Ocak günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi de itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti.