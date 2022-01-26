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Haberler İzmir Suç örgütü lideri İzmir'de kıskıvrak yakalandı

Suç örgütü lideri İzmir'de kıskıvrak yakalandı

Çeşitli suçlardan 37 yıldan fazla hapis cezası ile aranan ve suç örgütü lideri olduğu belirlenen şüpheli, İzmir polisinin amansız takibi sonucu, Ödemiş ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

AA

26.01.2022, 12:48

Suç örgütü lideri İzmir’de kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş 37 yıl 4 ay 35 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tasarlayarak adam öldürmek", silah bulundurma", "silahla tehdit" gibi suçlardan açılan davalardan toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.R.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.