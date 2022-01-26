Suç örgütü lideri İzmir’de kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş 37 yıl 4 ay 35 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tasarlayarak adam öldürmek", silah bulundurma", "silahla tehdit" gibi suçlardan açılan davalardan toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.R.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.