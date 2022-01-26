Şükürer Büyükşehir’den yılda 2.5 milyon lira alıyor

İzmir Büyükşehir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'in mübadeleyle İzmir'e gelenleri bu kente ihanet etmekle suçlamasına tepkiler sürerken, Şükürer'in Sun Bağımsız Denetim şirketinin belediyenin 12 şirketinin denetim işini yaptığı ve belediyeden yıllık 2.5 milyon lira kazandığı belirtildi.

Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Sıtkı Şükürer, Tunç Soyer'in ahbabı. Büyükşehir'in 12 şirketinin yeminli mali müşaviri. Belediyeden yılda yaklaşık 2.5 milyon TL kazanıyor. Kayırmacılık ve nepotizm CHP'nin en iyi bildiği iş. Bu buzdağının görünen yüzü. İzmir'i bitirdiler" dedi.

'YAZIKLAR OLSUN SOYER'

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, "İzmirlilere hakaret et, üstüne bir de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden para al. CHP'li Soyer'in akıl hocası, İEKKK Başkanı Şükürer'e denetim ve danışmanlık hizmetleri karşılığı belediye bütçesinden milyonlarca para ödeniyor. Yazıklar olsun CHP, Yazıklar olsun Soyer!" dedi.

Şükürer'in özrünün kabahatinden büyük olduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Yıllardır İzmir'i köksüzlerin şehri olarak tanımlayan bu isme İzmir'in ekonomisini emanet eden Soyer'den bir açıklama bekledik ama kendisi yine sus pus. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden dünya kadar ücret alıp proje ve iş üretmesi gerekirken İzmir'de yaşayanları suçlayan, sonra da yüzü kızarmadan kendini savunan Şükürer'e hak ettiği yanıtı halkımız zaten veriyor" dedi.

'SOYER BU KONUDA GEREĞİNİ YAPMALI'

İZMİR'DE yaşayan Balkan göçmenleri, Sıtkı Şükürer'in açıklamalarını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Katılımcılar adına açıklamayı okuyan Balkan Vakfı'nın Genel Koordinatörü Ömür Şanlı, "Bu ismin verdiği röportajı ortadan kaldırması, hepimize dokunan aşağılayıcı değerlendirmelerini ortadan kaldırmış olmuyor. Şehrimizin, güzel İzmirimizin Belediye Başkanından bu kişi hakkında gereğini yapmasını ve bizleri ötekileştiren, hakaret eden Şükürer'i görevden almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İZMİR'İ İZMİR YAPAN BALKAN GÖÇMENLERİDİR"

İZMİR Barosu'nun bir önceki dönem başkanlığını yapan Avukat Aydın Özcan'dan da Sıtkı Şükürer'e sert tepki geldi. Bu sözlerin İzmir'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Balkan göçmenini kırdığını dile getiren Özcan, "İzmir'i İzmir yapan balkan göçmenleridir. Bu görüşlerinin kendisine temsil etmekte olduğu İEKK ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı sıfatına hiçbir şekilde yakışmadığını belirtmek istiyorum. Biz Balkan Göçmenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu en büyük Balkanlı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini kendisine rehber edinmiş ve onun yolundan asla dönmeyecek kişileriz" diye konuştu.