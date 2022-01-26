Yakalanan kaçak makaron miktarı bir yılda 10 kat arttı

İzmir İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesindeki olay sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55 arttı. Yakalanan şüpheli sayısı yüzde 31, tutuklanan şüpheli sayısı ise yüzde 60 yükseldi. Kaçak alkolle mücadele kapsamında 2021 yılında 67 bin litre ile kaçak içki ele geçirildi. 2021 yılında 96 milyon adet de kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaron miktarı, bir önceki yıla göre 10 kat artış gösterdi.



UYUŞTURUCU İLE İLGİLİ OLAY SAYISI YÜZDE 67 ARTTI

Sadece uyuşturucu ile ilgili olay sayısı 2021'de yüzde 67 artarken, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 53, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46 artış yaşandı. 2021 yılında 1.3 ton esrarla, yakalanan esrar miktarı bir önceki yıla göre 2,5 kat arttı. 2021 yılında yakalanan kenevir oranı bir önceki yıla yüzde 21, sentetik hap yüzde 48 arttı. Yakalanan metamfetamin sayısı bir önceki yıla göre 2.6 kat, bonsai de 5 kat yükseldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi amacıyla her sene değerlendirme planı hazırlanıyor. Bu kapsamda 2020 yılında bin 133 nokta belirlendi. 2021 için bin 155 nokta belirlenip kontrol sağlanıyor.

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