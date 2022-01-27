Akarca’dan mahalle olma atağı: AK Parti, önerge verecek

Seferihisar'ın sahil bölgesi olan Akarca, Hıdırlık ve Tepecik mahallerinin sınırları içinde yer alıyor. Bölgenin iki farklı mahalle içinde kalması kamu hizmetlerinden yararlanma noktasında birtakım eksikliklere sebep oluyor. Kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanmak için Akarca bölgesinin mahalle olmasını isteyen bölge sakinleri, konuyu AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile paylaştı. Akarca bölgesinin mahalle olması konusunu şubat ayı Seferihisar Belediye Meclis Toplantısında önerge olarak sunulacak.



"ÖNERGE OLARAK VERECEĞİZ"

Bölge sakinlerinden gelen talep üzerine bir dizi görüşme gerçekleştiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölge sakinleri hem bize hem de mahalle başkanlarımıza Akarca bölgesinin ayrı bir mahalle statüsüne kavuşması taleplerini dile getirdi. Bizler de bu talebi partimizin ilgili organlarında, yönetim kurulunda, meclis üyesi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber istişare ettik ve çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda bölgedeki sivil toplum kuruluşları, bölgedeki vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla ve Kaymakamımız Naci Aktaş ile görüşerek gündemimize aldık. Bu talebi şubat ayı belediye meclis toplantısında parti meclis üyesi arkadaşlarımızla meclis gündemine taşıyıp önerge olarak vereceğiz. Belediye başkanımızın ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımızın da konuya olumlu yönde katkısıyla beraber alınacak olan meclis kararı, Kaymakamımız Naci Aktaş ve İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger'in onayıyla bölgenin ayrı bir mahalle statüsüne kavuşmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Bölgenin mahalle statüsü kazanmasının kamusal hizmetlerden yararlanması noktasında önemli olduğunun altını çizen Aydın, Akarca'nın mahalle olmasıyla bölgenin çok daha etkin şekilde hizmet alacağını ifade etti.

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